Brexit - Tausende demonstrierten für raschen Austritt aus EU

London (APA/Reuters) - Tausende Brexit-Befürworter haben am Freitag in London für einen raschen Austritt ihres Landes aus der EU demonstriert. „Raus heißt raus“ und „Bye, Bye EU“, skandieren sie. Viele werfen May Verrat vor. Einige Demonstranten blockieren Straßen vor dem Parlamentsgebäude und rufen: „Wir lassen uns nicht vertreiben.“

Die britische Regierung will am heutigen Freitag im Parlament über einen Teil des Brexit-Pakets abstimmen lassen, das Premierministerin Theresa May und die EU ausgehandelt haben. Das Unterhaus soll sein Votum über den Ausstiegsvertrag abgeben, jedoch nicht über die dazugehörige politische Erklärung über die künftigen Beziehungen. Die Debatte hat in der Früh begonnen, das Votum wird für 15.30 Uhr (MEZ) erwartet.