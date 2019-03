US-Börsen zur Eröffnung mit Gewinnen

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Freitag kurz nach Handelsbeginn einheitlich im grünen Bereich tendiert. Gegen 15.10 Uhr gewann der Dow Jones Industrial Index 0,44 Prozent auf 25.831,58 Zähler. Der S&P-500 Index legte 0,44 Prozent auf 2.827,96 Punkte zu. Der Nasdaq Composite Index stieg 0,63 Prozent auf 7.717,52 Einheiten.

Die Anleger blicken zuversichtlich nach Peking, wo sich die jüngste Verhandlungsrunde im Handelsstreit zwischen den USA und China dem Ende zuneigt. Vertreter beider Seiten haben sich optimistisch gezeigt, jedoch keine Details zum Stand der Gespräche offenbart. Schon kommende Woche sind weitere Gespräche in Washington geplant.

An der Datenfront wurde bekannt, dass die US-Verbraucher im Jänner sparsamer waren als gedacht. Sie steigerten den Konsum lediglich um 0,1 Prozent, wohingegen Experten mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet hatten. Insbesondere beim Autokauf hielten sie sich zurück. Im Tagesverlauf könnte der Chicago-PMI noch Impulse bringen.

Auf der Unternehmensseite enttäuschte DowDupont mit seinem Ausblick. Der vor der Aufspaltung stehende US-Chemiekonzern hatte deutliche Ergebniseinbußen im ersten Quartal in Aussicht gestellt, woraufhin die DowDupont-Aktie 2,9 Prozent abgab.

Anleger der skandalgebeutelten Großbank Wells Fargo dürften hingegen aufatmen, nachdem bekannt wurde, dass Vorstandschef Tim Sloan zurücktritt. Die Wells Fargo-Aktien legten 3,2 Prozent zu.

Noch euphorischer ging es bei Blackberry zu: Überzeugende Quartalszahlen trieben die Titel des Technologiekonzerns an der Nasdaq um mehr als zwölf Prozent nach oben.

Darüber hinaus steht am Freitag ein Börsengang im Blickfeld der Anleger. Der US-Fahrdienstvermittler Lyft trifft bei seinem Gang an die New Yorker Technologie-Börse Nasdaq auf reges Interesse von Investoren. Die Aktien des Uber-Konkurrenten werden zum Preis von 72 Dollar ausgegeben - und damit am oberen Ende der am Vortag bereits deutlich erhöhten Preisspanne.

