Schweizer Zughersteller Stadler Rail peilt Börsennotiz Mitte April an

Zürich (APA/Reuters) - Der Schweizer Zugbauer Stadler Rail wagt voraussichtlich am 12. April den Sprung auf Börsenparkett in Zürich. Die Aktien des Familienunternehmens sollen zu 33 bis 41 Franken pro Aktie angeboten werden, teilte Stadler am Freitag mit. Am oberen Ende der Preisspanne kommt das Unternehmen damit auf einen Wert von 4,1 Mrd. Franken (3,67 Mrd. Euro).

Frisches Kapital will Stadler im Rahmen der Aktienemission nicht einsammeln, angeboten werden ausschließlich Anteile aus dem Besitz des Mehrheitsaktionärs Peter Spuhler. Der Streubesitz betrage nach dem Börsengang höchstens 43,4 Prozent. In Österreich hat Stadler ein Joint Venture mit den ÖBB zur Instandhaltung der Westbahn-Flotte.