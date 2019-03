Karate: Rot-weiß-rote Teams bei EM früh ausgeschieden

Guadalajara (APA) - Die Team-Kämpfe bei der Karate-EM in Guadalajara hat den österreichischen Vertretern keinen Erfolg gebracht. Die Damen schieden am Freitag in Runde zwei aus, die Herren ereilte gleich zum Auftakt das Aus. Bettina Plank blickte danach bereits auf ihren Finalkampf am Samstag. Auch Alisa Buchinger und ihr Salzburger Klubkollege Stefan Pokorny sind bereit für ihre Kämpfe um Bronze.

Pokorny, Niklas Hörmann, Thomas Reindl, Thomas Kaserer sowie Luca und Robin Rettenbacher stellten gegen Ungarn zwar auf 2:2, die Männer aus dem Nachbarland setzten sich nach Unterpunkten aber durch. Für Österreich hatten Kaserer und Luca Rettenbacher gepunktet. Für die Damen war nach einem 2:0-Sieg gegen Russland, bei dem Plank und Nina Vorderleitner punkteten, gegen Serbien Endstation. Beim 1:2 war Buchinger mit 7:4 erfolgreich.

Die Vize-Europameisterin Plank ist am Samstag (18.34 Uhr) gegen die Französin Sophia Bouderbane in der Kumite-Klasse bis 50 kg Favoritin. „Sie ist eine passive Gegnerin, wir kennen uns sehr gut. Ich muss aufpassen, dass ich nicht im falschen Moment attackiere, damit ich ihr keine Chance auf einen Konter lasse“, meinte Plank.

Im kleinen Finale in der Klasse bis 68 kg steht Ex-Weltmeisterin Buchinger, die 26-Jährige trifft Samstagfrüh auf Silvia Semeraro aus Italien. Gegen die EM-Bronzene von 2018 gewann die Salzburgerin im Viertelfinale von Dubai mit 2:1. Pokorny hatte in den jüngsten vier Duellen mit seinem Gegner um Bronze dreimal die Nase vorn. Der 27-Jährige trifft in der Klasse bis 67 kg am Samstagnachmittag (16.30) auf den Briten Jordan Thomas.