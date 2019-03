Compliance-Manager in Singapur hat Wirecard verlassen

Singapur/Aschheim (APA/Reuters) - Mitten in der Diskussion über mögliche Rechtsverstöße bei Wirecard in Singapur hat ein leitender Compliance-Manager den deutschen Zahlungsabwickler verlassen. Ein für die Überwachung rechtskonformen Verhaltens zuständige Manager in dem Stadtstaat sei vor einigen Tagen gegangen, berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen.

Eine Wirecard-Sprecherin sagte angesichts des Berichts, das Unternehmen äußere sich nicht zu Personalangelegenheiten. Wirecard sieht sich seit einiger Zeit mit dem Vorwurf finanzieller Unregelmäßigkeiten in seiner Niederlassung in Singapur konfrontiert. Vor kurzem hatte Wirecard mitgeteilt, dass die Untersuchung durch eine Anwaltskanzlei die Vorwürfe zu einem kleinen Teil bestätigt und zu einem größeren Teil entkräftet habe. Der Chef von Wirecard, Markus Braun, stammt aus Österreich.

