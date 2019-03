Fußball: Einsatz von Juve-Star Ronaldo gegen Ajax Amsterdam fraglich

Turin (APA/dpa) - Fußball-Star Cristiano Ronaldo wird wegen seiner Muskelverletzung am rechten Oberschenkel womöglich das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League seines Clubs Juventus Turin bei Ajax Amsterdam verpassen. Der 34-Jährige werde nur zum Einsatz kommen, wenn er vollständig genesen sei, sagte Juve-Trainer Massimiliano Allegri am Freitag. Am Montag solle der Portugiese erneut untersucht werden.

„Es besteht ein großes Risiko, dass er die Partie gegen Ajax verpasst. Er weiß es, und er weiß auch, dass er draußen bleibt, wenn er nicht fit ist“, betonte Allegri. Das Spiel in Amsterdam findet am 10. April statt. Ronaldo war im EM-Qualifikationsspiel Portugal gegen Serbien am Montag nach einer halben Stunde ausgewechselt worden.