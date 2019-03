Freeski: Tirolerin Wolf beim Weltcup in Schweiz im Slopestyle-Finale

Silvaplana (APA) - Die Tirolerin Lara Wolf ist am Freitag beim Freeski-Weltcup der Slopestyler in Silvaplana in der Schweiz als Sechste der Qualifikation in das Finale gekommen. Um die Podestränge geht es am Samstag (12.55 Uhr, live ORF Sport +). Bei den ÖSV-Herren startete Quebec-Big-Air-Sieger Lukas Müllauer wegen Knieproblemen nicht. Hannes Rudigier wurde 38., Sam Baumgartner stürzte in beiden Läufen.