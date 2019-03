Marek Vyborny neuer Chef der tschechischen Christdemokraten

Prag (APA) - Der Parlamentsabgeordnete Marek Vyborny ist zum neuen Chef der Christdemokratischen Volkspartei (KDU-CSL) in Tschechien gewählt worden. Auf einem Parteitag in Brünn (Brno) setzte sich Vyborny am Freitag gegen drei andere Kandidaten durch. Der bisherige Parteichef Pavel Belobradek, der die KDU-CSL seit 2010 führte, bewarb sich nicht mehr um den Parteivorsitz.

„Ich fühle eine riesige Verantwortung“, sagte Vyborny nach der Wahl. Der 42-jährige studierte Historiker und Theologe ist früherer Mittelschullehrer und ehemaliger Direktor des Gymnasiums im ostböhmischen Pardubice (Pardubitz). Seit 2017 ist der verheiratete Vater von drei Kindern Parlamentsabgeordneter. Sein Vater ist der ehemalige Verteidigungsminister und jetzige Richter am Verfassungsgerichtshof, Miloslav Vyborny.

Die KDU-CSL zählt zu den kleinen Parteien in Tschechien und ist derzeit in der Opposition. In Wählerumfragen liegt sie in der Regel bei rund sieben Prozent.