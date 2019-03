Brexit - Kurz und Strache kritisieren Entscheidung in London

London (APA) - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Freitag vor Journalisten in Wien die neuerliche Ablehnung des Austrittsabkommens durch das britische Unterhaus kritisiert. „Das ist eine schlechte Entscheidung und macht das Chaos nur noch größer.“ Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) meinte, es gebe „eine gewisse Frustration auf beiden Seiten“. „Man kennt sich nicht mehr aus“, so Strache.

Kurz betonte, die EU habe immer klar gesagt, „wenn es bis zum 12. April keine Entscheidung von britischer Seite gibt, dass es dann zu einem ‚Hard Brexit‘ kommen wird. Mit der gerade stattgefundenen Abstimmung wird dieses ‚Hard Brexit‘-Szenario immer ein Realistischeres.“ Ob ein neues Referendum in Großbritannien sinnvoll wäre, könne er nicht beurteilen, betonte der Kanzler. „Die Entscheidungen, die in Großbritannien getroffen worden sind, sind allesamt schlecht für Großbritannien und schlecht für die britische Bevölkerung, aber sie sind nun mal so getroffen worden und daher auch zur Kenntnis zu nehmen.“

Eine Teilnahme der Briten an der EU-Wahl erachte er nicht für sinnvoll, so Kurz. „Die einzige Möglichkeit die für Großbritannien besteht, ist um eine deutliche Verlängerung der Fristen anzusuchen. Aber derzeit gibt es keine Indizien dafür, insofern gehe ich nicht von diesem Szenario aus.“ Auch Strache hätte kein Verständnis, wenn die Briten noch an der EU-Wahl teilnehmen würden. „Das wäre nur mehr absurd.“

Jedenfalls müsse die Volksabstimmung in Großbritannien respektiert werden, „ob es einen freut oder nicht“, betonte der Vizekanzler. Dass das Parlament das ausverhandelte Abkommen abgelehnt habe, sei „im wahrsten Sinne des Wortes ein Chaos. Das ist für niemanden gut, dass es so weit gekommen ist“, betonte Strache. Die Menschen würden jedenfalls erwarten, „dass endlich eine Entscheidung getroffen wird und nicht eine Entscheidung nach der anderen so ausgeht, wie sie ausgeht.“