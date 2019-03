Budapester Börse geht fester ins Wochenende

Budapest (APA) - Die Budapester Börse hat am Freitag fester geschlossen. Der ungarische Leitindex BUX stieg um 0,65 Prozent auf 41.683,78 Zähler. Das Handelsvolumen belief sich auf 15,7 (zuletzt: 11,1) Mrd. Forint.

Für einen erfreulichen Wochenausklang sorgte auch am ungarischen Aktienmarkt eine positive Stimmung an den internationalen Leitbörsen. Das anhaltende politische Chaos in London beim Brexit drückte nicht merklich auf die Kurse.

Unter den Schwergewichten in Budapest zeigte am Berichtstag MTelekom gegen den allgemein positiven Trend mit minus 1,3 Prozent die auffälligste Kursbewegung. Am anderen Ende der Kursliste steigerten sich die Papiere der OTP Bank und von Gedeon Richter mit Aufschlägen von jeweils 0,8 Prozent. Bei der MOL-Aktie gab es ein Plus von 0,4 Prozent zu sehen.

Die wichtigsten ungarischen Aktien schlossen wie folgt:



aktuell zuletzt MTelekom 462 468 MOL 3.278 3.264 OTP Bank 12.600 12.500 Gedeon Richter 5.400 5.360

