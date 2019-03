Radsport: Schachmann gewann fünfte Etappe der Katalonien-Rundfahrt

Sant Cugat (APA) - Der deutsche Radprofi Maximilian Schachmann hat die fünfte Etappe der Katalonien-Rundfahrt gewonnen und seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Der 25-Jährige vom Team Bora-hansgrohe krönte am Freitag auf dem 188 Kilometer langen Teilstück nach Sant Cugat Del Valles einen Ausreißversuch, den er mit einem Solo zu Ende brachte. In der Gesamtwertung bleibt der Kolumbianer Miguel Angel Lopez voran.

Lopez, der Zehnter wurde, hat auch nach der fünften Etappe 14 Sekunden Vorsprung auf Verfolger Adam Yates (GBR), Egan Bernal (COL) hat als Dritter 17 Sekunden Rückstand auf seinen Landsmann. Bester Österreicher war am Freitag Hermann Pernsteiner als 30. In der Gesamtwertung ist der Niederösterreicher 19. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Barcelona.

Ergebnisse Volta a Catalunya (World Tour) vom Freitag:

5. Etappe: Puigcerda - Sant Cugat del Valles (188 km): 1. Maximilian Schachmann (GER) Bora 4:25:45 Std. - 2. Michael Matthews (AUS) Sunweb +13 Sek. - 3. Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data gl. Zeit. Weiter: 30. Hermann Pernsteiner (AUT) Bahrain 15 - 130. Riccardo Zoidl (AUT) CCC 7:35 - 132. Gregor Mühlberger (AUT) Bora gl. Zeit

Gesamtwertung (nach 5 von 7 Etappen): 1. Miguel Angel Lopez (COL) Astana 21:57:05 - 2. Adam Yates (GBR) Mitchelton +14 Sek. - 3. Nairo Quintana (COL) Movistar 25. Weiter: 19. Pernsteiner 3:56 - 41. Zoidl 14:30 - 46. Mühlberger 18:39