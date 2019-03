Wien (APA) - Trotz Brexit-Chaos und enttäuschenden Konjunkturdaten hat die Wiener Börse am Freitag fester geschlossen. Ein freundliches europäisches Börsenumfeld und Kursaufschläge in den USA unterstützten. Der ATX stieg 13,17 Punkte oder 0,44 Prozent auf 3.034,04 Einheiten. Damit beendet der heimische Leitindex das erste Quartal 2019 mit einem Plus von über zehn Prozent.

Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York +0,61 Prozent, DAX/Frankfurt +0,76 Prozent, FTSE-100/London +0,62 Prozent und CAC-40/Paris +0,86 Prozent.

Großbritannien macht es wirklich spannend. Das britische Unterhaus lehnte bereits zum dritten Mal das Abkommen mit der EU ab. Der Deal war von Premierministerin Theresa May ausgehandelt worden. Für den Fall eines Erfolgs hatte sie ihren baldigen Rücktritt in Aussicht gestellt. Nun droht dem Land entweder ein Austritt ohne Abkommen am 12. April oder eine lange Verschiebung des Brexit mit einer Teilnahme an der Europawahl Ende Mai.

Trotz der vielen Fragezeichen rund um den Austritt Großbritanniens aus der EU zeigen sich die RCB-Experten für Österreich optimistisch. Sie gehen für heuer von einem Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent aus. Den selben Wert schätzt das Wirtschaftsforschungsinstitut, verweist aber auf Schwäche im ersten Halbjahr: Die Industrie in Österreich befinde sich wegen der Welthandelsflaute „derzeit im Abschwung“.

Die Konsumausgaben in den USA stiegen im Jänner nur um 0,1 Prozent. Ökonomen hatten mit einer stärkeren Erhöhung um 0,3 Prozent gerechnet. Unterdessen ist das privaten Einkommen im Februar leicht gestiegen. Der Chicago-Einkaufsmanagerindex fiel im März stärker als erwartet.

Auf Wochensicht gingen die Aktien der Telekom Austria mit den größten Kursverlusten im ATX aus dem Handel. Mit einem Wochenminus rund sechs Prozent folgen sie dem europäischen Branchentrend. Am Freitag allein gaben sie 1,52 Prozent ab.

Hingegen dürften OMV (plus 1,09 Prozent) und Schoeller-Bleckmann (plus 3,86 Prozent) am Freitag von einer freundlichen Stimmung im europäischen Sektor der Rohstoff-Konzerne profitiert haben. Dabei gehe dem am Ölmarkt kurz vor dem „Jahreswechsel begonnenen Aufwärtstrend der Preise die Puste aus“, schreiben die Commerzbank-Experten.

Fester notierten ebenfalls die Polytec-Aktien mit plus 0,59 Prozent. Weniger Ergebnis und Umsatz spiegeln sich in der geplanten Dividende wieder, die von 45 auf 40 Cent sinken soll.

