Europas Leitbörsen schließen mit Kursaufschlägen

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen sind am Freitag durchwegs mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 gewann um 31,42 Einheiten oder 0,95 Prozent auf 3.351,71 Zähler.

Optimistische Signale zu den US-chinesischen Handelsgesprächen dürften den internationalen Aktienmärkten Rückenwind verliehen haben. Im Verlauf erlitt die britische Premierministerin einen erneuten Rückschlag in den Brexit-Verhandlungen. So hat das britische Parlament den Vertrag über einen Austritt aus der Europäischen Union wiederholt abgelehnt, was die Chancen auf einen ungeregelten Brexit am 12. April erhöht. Der exportlastige britische Leitindex schloss dennoch mit deutlichen Aufschlägen.

Ein Reigen internationaler Konjunkturdaten zeichnete ein gemischtes Bild. So hat das britische Bruttoinlandsprodukt im Schlussquartal 2018 deutlich an Schwung verloren. In Deutschland hat der Umsatz der Einzelhändler im Februar überraschend deutlich zugelegt.

Unterdessen hat sich die Unternehmensstimmung in der US-Region Chicago stärker eingetrübt als erwartet. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel im März um 6,0 Punkte auf 58,7 Zähler. Zugleich hat sich dagegen die Stimmung der Verbraucher stärker als prognostiziert aufgehellt.

Unter den Einzelwerten rückte in Stockholm H&M mit einem deutlichen Kurssprung in den Fokus. Der Gewinn des Modekonzerns litt zwar unter der Online-Umstellung in Deutschland, Analysten hatten aber drastischere Einbuße erwartet. Die H&M-Aktie ging mit einem Plus von 9,56 Prozent ins Wochenende.

Deutlich bergab ging es an der schwedischen Börse hingegen mit den Anteilsscheinen von Swedbank und Nordea. Einem Medienbericht zufolge verlangt die New Yorker Finanzaufsicht von den beiden Banken Informationen über ihre Geschäfte mit der Danske Bank, die in einen Geldwäsche-Skandal verwickelt ist. Die Papiere der Swedbank verloren 7,60 Prozent, die Nordea-Aktien gaben 10,96 Prozent ab.

In London büßten die TUI-Aktien unterdessen 4,44 Prozent ein. Der Reiseanbieter rechnet wegen der Flugverbote für die Boeing 737 Max mit einem Gewinneinbruch.

Neben TUI rutschten auch die AstraZeneca-Aktien an das untere Ende der Kurstafel des britischen Leitindex. Der Arzneimittelhersteller will mit dem japanischen Branchenkollegen Daiichi Sankyo eine Krebsforschungskooperation lancieren. Die dafür nötige Kapitalerhöhung dürfte bei den Investoren nicht gut ankommen, sodass die AstraZeneca-Aktien 5,56 Prozent abgaben.

Punkte Prozent Wien ATX 3.034,04 13,17 0,44 3.020,87 Frankfurt DAX 11.526,04 97,88 0,86 11.428,16 London FT-SE-100 7.279,19 44,86 0,62 7.234,33 Paris CAC-40 5.350,53 53,99 1,02 5.296,54 Zürich SPI 11.241,19 79,59 0,71 11.161,60 Mailand FTSEMIB 21.286,13 205,16 0,97 21.080,97 Madrid IBEX-35 9.240,30 65,60 0,72 9.174,70 Amsterdam AEX 548,98 5,27 0,97 543,71 Brüssel BEL-20 3.658,72 57,65 1,60 3.601,07 Stockholm SX Gesamt 1.553,42 -5,90 -0,38 1.559,32 Europa Euro-Stoxx-5 3.351,71 31,42 0,95 3.320,29

