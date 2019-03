Börse London schließt trotz Brexit-Votum mit Gewinnen

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Freitag befestigt geschlossen. Der FTSE-100 Index ging um 44,86 Einheiten oder 0,62 Prozent höher bei 7.279,19 Punkten aus dem Handel. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 81 Gewinner und 19 Verlierer gegenüber. Ein Titel notierte unverändert.

Europaweit dürften Fortschritte in den US-chinesischen Handelsgesprächen für Zuversicht an den Aktienmärkten gesorgt haben. Selbst ein erneuter Rückschlag in den Brexit-Verhandlungen konnte dem Kursplus des exportlastigen „Footsie“ kaum etwas anhaben. So hat das britische Unterhaus am Nachmittag den Austrittsvertrag mit der Europäischen Union wiederholt abgelehnt. Damit rückt ein ungeregelter Brexit des Landes am 12. April mit unabsehbaren wirtschaftlichen Folgen näher.

An der Datenfront waren keine deutlichen Impulse auszumachen. Das britische Statistikamt bestätigte am Nachmittag eine vorangegangene Schätzung, wonach die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs im Schlussquartal 2018 deutlich an Schwung verloren hat. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im Schlussquartal um 0,2 Prozent gegenüber dem dritten Quartal.

Unter den Einzelwerten sorgte TUI mit einer Gewinnwarnung für Aufmerksamkeit. Wegen der Flugverbote für die 737 Max muss der weltgrößte Reiseanbieter nun Ersatzflugzeuge anmieten. Folglich hat er deutliche Gewinneinbuße angekündigt. Die TUI-Aktien gingen mit einem Abschlag von 4,44 Prozent aus dem Handel.

Neben TUI rutschten auch die AstraZeneca-Aktien an das untere Ende der Kurstafel des britischen Leitindex. Der Arzneimittelhersteller will mit dem japanischen Branchenkollegen Daiichi Sankyo eine Krebsforschungskooperation lancieren. Die dafür nötige Kapitalerhöhung dürfte bei den Investoren nicht gut ankommen, sodass die AstraZeneca-Aktien 5,56 Prozent verloren.

