US-Börsen im Verlauf fester - Dow Jones gewinnt 0,62 Prozent

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörse hat am Freitag im Verlauf fester tendiert. Zum Wochenausklang verwiesen Marktteilnehmer an der Wall Street auf Hoffnungen auf weitere Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China.

Gegen 19.10 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Zuwachs von 160,35 Zählern oder 0,62 Prozent bei 25.877,81 Punkten. Der S&P-500 Index lag 13,28 Punkte oder 0,47 Prozent im Plus bei 2.828,72 Zähler. Der Nasdaq Composite Index steigerte sich um 46,78 Zähler oder 0,61 Prozent auf 7.715,94 Einheiten.

Damit geht an der Wall Street ein sehr starkes Auftaktquartal zu Ende. Der S&P-500 steht mit einem Erstquartalszuwachs von fast 13 Prozent laut Finanzinformationsdienst CNBC vor seinem besten Jahresviertel in einem Jahrzehnt.

Stützend wirken aktuell die von den USA als „konstruktiv“ bezeichneten Handelsgespräche mit China, die in der neuen Woche fortgesetzt werden sollen. Zudem lieferten überwiegend positiv bewertete Wirtschaftsdaten weiteren Schub.

Mit Blick auf die Wirtschaftsdaten deuten die im Februar wieder deutlich gestiegenen Neubauverkäufe eine Belebung des Immobiliensektors an. Zudem verwiesen Experten auf den nach oben revidierten Michigan-Index, der als wichtiges Barometer für die Wirtschaftsstimmung gilt. Dagegen hatte sich das Stimmungsbarometer der wichtigen Wirtschaftsregion Chicago im März deutlicher als erwartet abgeschwächt.

Auf Unternehmensseite standen im Dow die Aktien des Chemieunternehmens DowDupont mit einem kleinen Minus von 0,15 Prozent im Fokus. Der vor der Aufspaltung stehende Konzern blickt noch pessimistischer auf das erste Quartal als bisher ohnehin schon. Er rechnet nun damit, dass der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im hohen Zehnprozentbereich zurückgegangen sein dürfte.

Die Anteilscheine von Caterpillar legten indes um 2,2 Prozent zu und nahmen die Index-Spitze ein. Der Baumaschinenhersteller hatte sich erfolgreich gegen eine Verurteilung zu Schadenersatz in der Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter wegen Asbestbelastung gewehrt.

Die Aktien der skandalgeschüttelten US-Großbank Wells Fargo büßten 2,3 Prozent ein. Deren Vorstandschef Tim Sloan gibt nach nur rund zweieinhalb Jahren seinen Posten ab. Blackberry-Aktien sprangen hingegen um 15 Prozent nach oben, nachdem die Zahlen des Smartphone-Herstellers zum vierten Geschäftsquartal überzeugt hatten.

Im Fokus steht auch ein erfolgreiches Börsendebüt. Anleger haben sich bei Börsenpremiere von Lyft um die Aktien des US-Fahrdienstvermittlers gerissen. Die Titel zogen um zwölf Prozent über den Ausgabepreis an. Das 2012 in San Francisco gegründete Unternehmen sammelte mit der Ausgabe von 32,5 Millionen Aktien rund 2,3 Milliarden Dollar bei Investoren ein. Insgesamt wurde Lyft beim Börsengang mit mehr als 24 Milliarden Dollar bewertet. Damit wurden die Erwartungen übertroffen.

