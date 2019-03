Spannungen zwischen Türkei und Bulgarien wegen Religionsgesetz

Sofia (APA) - Bulgariens Außenministerin und Vize-Regierungschefin Ekaterina Sachariewa hat am Freitag Äußerungen des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu, in denen er eine Einmischung der Türkei in die inneren Angelegenheiten ihres Landes erwähnte, als „extrem inakzeptabel“ bezeichnet. Dies meldete die bulgarische Nachrichtenagentur BTA am Freitag.

Medienberichten zufolge hatte Cavusoglu am Donnerstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Corlu in der Provinz Tekirdag am Marmarameer gesagt, Ankara sei verpflichtet gewesen, in Bulgariens innere Angelegenheiten einzugreifen, da das Land die Rechte der Glaubensgemeinschaften einzuschränken plante. Daraufhin habe Bulgarien das Religionsgesetz überarbeitet, damit die muslimische Glaubensgemeinschaft sich nicht gezwungen fühle, ihr Eigentum zu verkaufen, um ihre Schulden gegenüber dem Staat zu bezahlen.

Am Freitag beschloss das bulgarische Parlament laut BTA eine Gesetzesänderung, die allen anerkannten Glaubensgemeinschaften erlaubt, die Zahlung ihrer Verpflichtungen gegenüber dem Finanzministerium bis zu zehn Jahre aufzuschieben. Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Bulgarien hat einem Bericht der in Bulgarien ansässigen Nachrichtenagentur „Independent Balkan News Agency“ (IBNA) zufolge Steuerschulden und andere ausständige Zahlungen in Höhe von rund acht Millionen bulgarischen Lewa (vier Millionen Euro).

Außenministerin Sachariewa führte am Donnerstagabend mit Cavusoglu in Reaktion auf dessen Äußerungen ein Telefongespräch und berief für Freitagnachmittag den türkischen Botschafter in Sofia ein. Vor Reportern erklärte sie am Freitag in Sofia, dass sie erstaunt und äußerst verärgert über die Äußerungen ihres türkischen Amtskollegen sei. Diese seien den freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern nicht dienlich.

Sie rief ihren Amtskollegen dazu auf, von solchen inakzeptablen Aussagen Abstand zu nehmen. „Wir befassen uns mit den Anliegen aller, aber wir sind ein unabhängiger Staat und das bulgarische Parlament entscheidet selbst über seine Beschlüsse“, fügte die Vize-Ministerpräsidentin hinzu.

Das Gesetz diskriminiere keine Glaubensgemeinschaft, sagte sie. Das bulgarische Parlament habe das Recht, dafür zu sorgen, dass alle Religionen finanziert werden können, um sich gleichberechtigt zu fühlen. „Wir haben nichts zu verstecken“, erklärte Sachariewa. „Bulgarien hat sich niemals Druck gebeugt.“

Hintergrund für diese Aussagen ist, dass die konservative Regierungspartei GERB (Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens) und die oppositionelle Türkenpartei DPS den Antrag der nationalistischen Wahlbündnisses „Vereinten Patrioten“ abgelehnt haben, die Finanzierung für Glaubensgemeinschaften aus dem Ausland zu verbieten. Die erhaltenen Spenden müssen dem Finanzamt demnach auch nicht gemeldet werden.

Die „Vereinten Patrioten“ sind Juniorpartner in der Regierung. Zu der Allianz gehören die fremdenfeindliche Partei Ataka, die Nationalen Front zur Rettung Bulgariens sowie die Bulgarische Nationale Bewegung (WMRO).

Diese verlangte am Freitag von Sachariewa, dem Parlament Auskunft zu Cavusoglus Äußerungen zu geben. Die Partei wolle klären, ob ein bulgarischer Regierungsvertreter eine Zusage gemacht habe, die Gesetzgebung zugunsten der türkischen Interessen zu ändern, hieß es.

Nach Ansicht des Parteichefs der Nationalen Front zur Rettung Bulgariens, Valeri Simenow, mischt sich die Türkei laufend in Bulgariens Angelegenheiten ein. Er bezeichnete die beschlossenen Änderungen des Religionsgesetzes als Verrat, der es allen Religionen erlaube, aus dem Ausland finanziert zu werden.

Auch die oppositionellen Sozialisten teilten am Freitag in einer Pressekonferenz an, für Untersuchungen durch den Generalstaatsanwalt einzutreten und forderten eine Anhörung der Außenministerin und des bulgarischen Ministerpräsidenten Boiko Borissow im Parlament. Sozialistenchefin Kornelia Ninowa rief den der Partei nahestehenden Staatspräsidenten Rumen Radew auf, von seinem Vetorecht Gebrauch zu machen.

Das Büro des Großmuftis, des religiösen Oberhaupts der muslimischen Minderheit in Bulgarien, hat einem Bericht des bulgarischen staatlichen Radiosenders BNR zufolge die Zustimmung des Parlaments zu den Gesetzesänderungen begrüßt. „Ich glaube nicht, dass es äußere Einmischung gibt“, sagte ein Sprecher. Sollte es dazu kommen, sei die Angelegenheit an die höchste Staatsebene zu delegieren, hieß es.

In der Türkei stehen am Sonntag Kommunalwahlen an. Das bulgarische Außenministerium wies bereits am Donnerstag darauf hin, dass Cavusoglu die umstrittenen Bemerkungen wenige Tage vor dem Urnengang getätigt habe. Bulgariens Kulturminister Boil Banow sieht auch einen Zusammenhang zwischen den Lokalwahlen und der Ankündigung des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyib Erdogan, die berühmte Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee zurückzuverwandeln. „Ich glaube, dass diese Pläne nach den Wahlen wieder verworfen werden“, sagte er am Donnerstag vor österreichischen Journalisten.