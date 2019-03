Armenien und Aserbaidschan ringen um Lösung im Karabach-Streit

Wien/Stepanakert (APA/dpa) - Im festgefahrenen Konflikt um die Kaukasusregion Berg-Karabach haben Armenien und Aserbaidschan einen neuen Anlauf für eine Lösung genommen. Das Treffen in Wien habe in einer positiven und konstruktiven Atmosphäre stattgefunden, teilten beide Seiten in einer von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) verbreiteten Erklärung am Freitag mit.

Sie bekräftigten laut Erklärung ihren Willen zur Waffenruhe und zur Verbesserung direkter Kommunikation. Außerdem sollen einige Maßnahmen auf humanitärem Gebiet auf den Weg gebracht werden.

Die Unterredung von Armeniens Regierungschef Nikol Paschinian und des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev sowie ihrer Spitzendiplomaten kam unter der Vermittlung der OSZE zustande. Bisher gab es nur wenige Spitzentreffen dieser Art.

Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber seit dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion von Armenien kontrolliert. Immer wieder kommt es zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Karabach-Armeniern und aserbaidschanischen Truppen. Experten warnen, die Kämpfe könnten jederzeit wieder aufflammen. Russland ist die Schutzmacht des christlich geprägten Armeniens. Die Bevölkerung von Aserbaidschan ist überwiegend islamisch geprägt.

In dem eingefrorenen Konflikt vermittelt seit Jahren die Minsker Gruppe der OSZE. Die gebirgige Region im Südkaukasus ist etwas größer als das Burgenland.

Armeniens Ministerpräsident Paschinian hatte im Jänner der Deutschen Presse-Agentur gesagt, sein Land sei gewillt, den Konflikt auf friedlichem Wege zu lösen. Er stellte aber auch klar: „Es ist nicht möglich, diesen Konflikt zu lösen, ohne das Recht des berg-karabachischen Volkes auf Selbstbestimmung anzuerkennen.“

