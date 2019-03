Handball: Krems fixierte in Bonusrunde Rang eins, Hard fix Zweiter

Graz/Hard (APA) - Die Positionen in der Handball-Bonusrunde der spusu Liga für das Viertelfinale sind seit Freitag fix bezogen. Tabellenführer UHK Krems sicherte sich mit einem 31:27 (17:17)-Sieg bei HSG Graz die entscheidenden Punkte für Platz eins, Verfolger Hard ist nach einem Heim-27:19 (14:9) im Derby gegen Bregenz Rang zwei nicht mehr zu nehmen. Dahinter folgen Westwien, Graz und Bregenz.

Die Kremser hatten zuletzt zwei Heimniederlagen kassiert und damit ebenso viele Chancen auf die Fixierung von Platz eins vergeben. Gegen das Team von Österreichs Neo-Teamchef Ales Pajovic verlief die Partie lange Zeit ausgeglichen, ab der 46. Minute setzten sich die Gäste aber von einem 22:22 ab. Die Kremser haben nun auch noch den Vorteil, in der letzten Runde am nächsten Freitag spielfrei zu sein und sich so lange auf das Viertelfinale vorbereiten zu können.

Die Harder ließen in dieser neunten Runde der zweiten Saisonphase im Prestige-Duell mit dem Lokalrivalen von Anfang an keinen Zweifel am Sieger, sie lagen nie zurück. Mit schon fünf Toren Vorsprung zur Pause legten sie weiter nach und erreichten ihren größten Vorsprung in der 55. Minute mit einem 25:16.