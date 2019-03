Graz (APA) - Ergebnisse Erste Bank Eishockey-Liga (EBEL) vom Freitag - Semifinale (best of seven), 1. Spiel:

Moser Medical Graz 99ers - KAC 0:1 (0:0,0:0,0:0/0:0,0:1) in der 2. Verlängerung. Merkur Eisstadion Graz, 4.126. Tor: Liivik (97.). Strafminuten: 12 bzw. 16. Stand in der Serie: 0:1. 2. Spiel am Sonntag (19.15 Uhr) in Klagenfurt.