Bisher größter Massenprotest in Algier gegen Bouteflika

Algier (APA/Reuters) - In Algier hat am Freitag die bisher größte Demonstration gegen Präsident Abdelaziz Bouteflika stattgefunden. Die Behörden berichteten von Hunderttausenden Menschen in der algerischen Hauptstadt. Sie wiesen eine Meldung der Nachrichtenagentur Reuters zurück, in der die Teilnehmerzahl unter Berufung auf die Polizei mit etwa einer Million Menschen angegeben worden war.

Einem Reuters-Reporter vor Ort zufolge schlugen die Beamten an mindestens einer Stelle auf Demonstranten ein und setzten Tränengas und Gummigeschosse ein. Zuvor seien die Polizisten von Jugendlichen mit Steinen beworfen worden waren. Das staatliche Fernsehen zeigte Bilder von Demonstrationen auch in anderen Städten.

Die Proteste gegen den 82-jährigen Bouteflika halten seit sechs Wochen an. Sie waren überwiegend friedlich. Inzwischen haben sich neben dem Militär auch die Regierungspartei FLN und deren Koalitionspartner RND für die Absetzung des Staatschefs ausgesprochen. Allerdings fordern die Demonstranten inzwischen eine Entmachtung der gesamten politischen Elite.

Bouteflika ist seit 1999 im Amt. Er hatte sich den ursprünglichen Protesten gebeugt und auf eine erneute Kandidatur bei der Präsidentenwahl verzichtet. Die ursprünglich für den 18. April geplante Abstimmung wurde verschoben.