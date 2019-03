30 Jahre nach „Wende“ 1989 - Globale Friedenskonferenz in Bukarest

Bukarest/Seoul (APA) - Anlässlich des 30. Jahrestages der „Wende“ in Osteuropa und der rumänischen EU-Präsidentschaft findet in der kommenden Woche in Bukarest eine Konferenz mit dem Titel „Die Rolle der Kulturdiplomatie bei der Bewältigung lang anhaltender Konflikte - Kultur des Friedens durch das Verständnis des Anderen“ statt. Regierungsvertreter und NGOs diskutieren Konzepte zu einer globalen Friedenskonsolidierung.

In Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Gruppen wollen 200 Teilnehmer aus europäischen und asiatischen Ländern am Montag und Dienstag „multiethnische sowie interkulturelle Kommunikation als positive Erfahrungen“ analysieren. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft des ehemaligen rumänischen Präsidenten Emil Constantinescu (1996-2000). Mitorganisatoren sind die südkoreanische Initiative „Himmlische Kultur, Weltfrieden, Wiederherstellung des Lichts (HWPL)“, das Zentrum für Ostsee-Schwarzmeer-Studien (Center for BBS) und das Institut für fortgeschrittene Studien in Kultur und Kultur der Levante (ISACCL).

Laut der Organisationsgruppe konzentriert sich diese Konferenz auf kulturelle Diplomatie, um „gegenseitiges Vertrauen zu schaffen und Wege für eine bessere Kommunikation durch Schaffung, Übermittlung und Förderung von Identitätsrepräsentationen zu schaffen.“