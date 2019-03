Reinhard Schnakl als stellvertretender Generaldirektor bestellt

Wien (APA) - Reinhard Schnakl wird ab 1. April interimsmäßig die Geschäfte der Generaldirektion für die Öffentliche Sicherheit führen. Er vertritt als stellvertretender Generaldirektor Franz Lang, bis dieser aus seinem Krankenstand zurückkommt. Das teilte das Innenministerium (BMI) in der Nacht auf Samstag mit. Michaela Kardeis, die bisherige Generaldirektorin, wechselt in die Sektion I.

Dort bereitet sie sich auf die Tätigkeit als Verbindungsbeamtin in den USA vor. Schnakl verantwortet als Gruppenleiter seit 2017 den Bereich Einsatz, Organisation und Dienstbetrieb im Innenministerium, so das Ressort. Er sei damit für einen der wichtigsten Bereiche in der Generaldirektion zuständig und garantiere eine reibungslose Fortführung des Aufgabenbereiches. Schnakl sei auch bisher fallweise als Stellvertreter der Generaldirektorin eingesetzt gewesen. Unter seinen Aufgabenbereich als Gruppenleiter seien schon bisher unter anderem die operativen Maßnahmen betreffend Grenzkontrollen, Grenzüberwachung sowie polizeiliche Groß- und Sondereinsätze gefallen.

Der offizielle Stellvertreter der Generaldirektorin und Direktor des Bundeskriminalamts (BK), Franz Lang, befindet sich seit Anfang März für eine schon länger geplante gesundheitliche Behandlung im Krankenstand. Das BK hatte am Freitag einen - medial in den Raum gestellten - Zusammenhang mit der Doping-Causa zurückgewiesen. Nach seiner Genesung werde Lang für den Fall der noch andauernden Vakanz die Geschäfte in der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit leiten.

Michaela Kardeis führte die Sektion II im Innenministerium seit 2017 und werde das Ressort künftig in den USA als strategische Verbindungsbeamtin vertreten, so das BMI. In einem Hearing habe sie sich gegen zahlreiche andere Bewerberinnen und Bewerber durchgesetzt und werde ab Herbst 2019 nach Washington D.C. entsendet. Wer ihr nachfolgt, ist noch offen. Kolportiert wurden diese Woche etwa Peter Goldgruber, der zusätzlich zu seiner Position als Generalsekretär im BMI auch den Posten des Generaldirektors übernehmen könnte, sowie der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl, der aber als SPÖ-nahe gilt.

Der Burgenländer Reinhard Schnakl, 1972 geboren, begann im Jänner 1993 seine berufliche Laufbahn bei der Exekutive im Grundausbildungslehrgang für Wachebeamte des Landesgendarmeriekommandos Steiermark. Er versah in den darauffolgenden Jahren unter anderem Dienst in den Gendarmerieposten Fürstenfeld und Söchau sowie an der Sicherheitsakademie Mödling. 2003 wechselte er ins Innenministerium und war zunächst als stellvertretender Referatsleiter für den polizeilichen Dienstbetrieb verantwortlich. In den Jahren 2008 bis 2011 absolvierte Schnakl das Bachelorstudium „Polizeiliche Führung“ sowie das Masterstudium „Strategisches Sicherheitsmanagement“ an der FH Wiener Neustadt. Nach weiteren 14 Dienstjahren im Innenministerium als Referatsleiter und späterer Abteilungsleiter übernahm Schnakl 2017 die Leitung der Gruppe II/A (Organisation, Dienstbetrieb und Einsatz).