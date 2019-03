Aktivistin fürchtet Poroschenkos Reaktion auf mögliche Wahlniederlage

Wien/Kiew (APA) - Die Menschenrechtsaktivistin Alena Lunova sieht Konfliktpotenzial im Fall einer Wahlniederlage des amtierenden ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag. „Wenn Poroschenko dabei verlieren wird, weiß ich nicht, was er tun wird“, sagte sie am Donnerstag im APA-Interview in Wien. „Da könnte alles Mögliche passieren und davor habe ich Angst“, fuhr sie fort.

Poroschenko ist neben der früheren Ministerpräsidentin Julia Timoschenko und dem Schauspieler Wolodymyr Selenskyj ein Favorit bei der Wahl. Der Schauspieler, der in einer populären Fernsehserie einen Geschichtslehrer spielt, der zum ukrainischen Präsidenten aufsteigt, liegt in den Umfragen derzeit vorne. „Er hat bisher noch kein wirkliches Programm zur Verbesserung der Menschenrechte vorgestellt“, sagte Lunova, die sich anlässlich einer Podiumsdiskussion des Karl-Renner-Instituts in Österreich befand.

Selenskyj fordere zumindest, den Menschen in den besetzten Gebieten die Pensionen auszuzahlen. „Das hat bisher noch niemand getan, denn viele vertreten die Ansicht, dass die Menschen in den besetzten Gebieten Verräter sind und Putin unterstützen“, erklärte das Mitglied des Menschenrechtszentrums „ZMINA“. Dass Selenskyj die benötigten Systemänderungen vollziehen werde, bezweifelt sie. „Ich glaube da nicht an Wunder“, sagte die Aktivistin. Der Schauspieler sei nicht unabhängig, sondern werde von dem Oligarchen und Medienmogul Igor Kolomojskyj gesponsert.

Im Gegensatz zu den Problemen, die aus dem Konflikt in der Ostukraine entstanden seien, könne man gegen die Menschenrechtsverletzungen im Rechts- und Sicherheitssystem sowie bei der Korruptionsbekämpfung mit dringend benötigten Reformen gegensteuern. „Das ist aber ein Teufelskreis, denn die fehlenden Reformen führen uns zu weiteren Verletzungen, wie Angriffe auf Aktivisten“, berichtete Lunova. Erst letztes Jahr sei die Antikorruptionsaktivistin Jekaterina Gandsjuk an den Folgen eines Säureangriffs gestorben. „Wir haben zwar die Schuldigen, aber nicht die Hintermänner, die wohl sehr mächtig und darum nicht angreifbar sind“, berichtete Lunova. Dieser Mangel an Untersuchungen und Transparenz habe Massenproteste zur Folge.

Auch die Presse- und Meinungsfreiheit sei durch den ukrainischen Inlandsnachrichtendienst SBU gefährdet. So wurde Anfang März dem ORF-Korrespondenten Christian Wehrschütz die Einreise in die Ukraine verwehrt. „Die stellvertretende Leiterin der parlamentarischen Kommission für Meinungs- und Pressefreiheit, Frau Olga Chervakova hat öffentlich erklärt, dass Wehrschütz prorussische Propaganda verbreitet habe“, erklärte Lunova. In der Ukraine sei der Fall gänzlich unbekannt. „Wenn der SBU einen Fall untersucht, wird die Öffentlichkeit nicht informiert“, berichtete sie. Der Nachrichtendienst bringe auch keine Beweise vor.“ Auf seiner Webseite steht nur, dass Wehrschütz in besetztes Gebiet gereist sei“, fuhr sie fort.

Wehrschütz sei allerdings kein Einzelfall, denn die Ukraine weise auch viele andere Berichterstatter aus. „Wenn man kritische Inhalte über die ukrainischen Behörden, die Ultrarechten und Organisationen wie die nationalistische „C14“ ausgibt, die die Ukraine im Ausland in keinem sehr guten Licht erscheinen lassen, wird das von den ukrainischen Behörden nicht gutgeheißen“, erläuterte Lunova.

Problematisch für die Pressefreiheit ist für die Menschenrechtsaktivistin zudem der Status der ukrainischen Fernsehsender. Da das öffentlich-rechtliche Fernsehen von der Finanzierung durch die Regierung abhängig sei, die im vergangenen Jahr „unter einer Milliarde Hrywna“ (rund 326 Millionen Euro) für den Sender ausgegeben habe, könne es nicht mit den Sendern „1+1“ von Kolomojsky oder „Kanal 5“ von Präsident Poroschenko mithalten. Die drei Favoriten hätten so die Möglichkeit, über die Medien viele Menschen zu erreichen, ohne kritisch hinterfragt zu werden.

„Das ist eine bestimmte Form der Zensur, denn die Medienbesitzer, die auch teils Politiker sind, nutzen ihre Möglichkeiten“, hielt Lunova fest und berichtete, dass rund 40 Prozent der ukrainischen Bevölkerung sich zu den Wahlen über das Fernsehen informierten. „Wenn man das Fernsehen kontrolliert, kontrolliert man leider also auch die Menschen“, hielt sie fest.

