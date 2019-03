Mehrere Verletzte bei schweren Skiunfällen in Tirol

Innsbruck (APA) - Bei Skiunfällen in den Skigebieten von Söll (Bez. Kufstein) und Sölden (Bez. Imst) sind am Freitag drei Personen verletzt worden, zumindest zwei davon schwer. In Söll stürzte ein Deutscher (61) ohne Fremdeinwirkung und blieb bewusstlos liegen, in Sölden stieß eine Polin (54) mit einem Russen (46) zusammen. Ebenfalls in Sölden wurde eine Engländerin (69) beim Ausstieg aus einem Lift niedergefahren.

Der Deutsche fuhr gegen 13.00 Uhr auf der rot markierten Piste Nr. 45 (Abfahrt Hexen6er) ab, als er plötzlich aus unbekannten Gründen stürzte und beim Aufprall auf die Piste kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Er verletzte sich dabei ebenso schwer wie die 69-jährige Engländerin im Skigebiet von Sölden, die gegen 15.30 Uhr beim Aussteigen aus der Sesselbahn Giggijoch von einem unbekannten Skifahrer von hinten angefahren wurde. Anstatt Erste Hilfe zu leisten, flüchtete der Skifahrer vom Unfallort.

Die 54-jährige Polin und der 46-jährige Russe stießen gegen 11.00 Uhr auf dem Tiefenbach Gletscher in Sölden zusammen. Beide kamen zu Sturz, während jedoch der Russe unverletzt blieb, zog sich die Polin Verletzungen zu. Die bei den Skiunfällen verletzten Wintersportler wurden per Hubschrauber in Krankenhäuser geflogen, der Deutsche nach Innsbruck, die Engländerin nach Zams sowie die Polin nach Imst.