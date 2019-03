Taliban eroberten weiteren Bezirk - zahlreiche Tote

Kabul (APA/dpa) - Nach zweitägigen Kämpfen haben die Taliban einen weiteren Bezirk der ostafghanischen Provinz Badahshan erobert. Die Islamisten seien nun in der Lage, die Provinzhauptstadt Faizabad anzugreifen, erklärten zwei Provinzräte am Samstag.

Bei den Kämpfen wurden den Angaben zufolge mindestens zwölf Mitglieder der Sicherheitskräfte getötet. Fünf weitere seien verwundet worden und fünf würden vermisst. Das Gebiet liegt östlich von Kabul nahe der pakistanischen Grenze.

Bei einem Taliban-Angriff in der Südostprovinz Zabul wurden nach offiziellen Angaben vom Samstag acht Polizisten getötet. In der Nacht auf Freitag wurden zudem mindestens 15 Polizisten bei Angriffen auf Kontrollposten in der südöstlichen Provinzhauptstadt Ghazni getötet.

Die afghanische Regierung beherrscht nur noch gut die Hälfte aller Bezirke im Land. Die USA, von deren militärischem Engagement das Überleben der Regierung abhängt, verhandelt derzeit über den Kopf Kabuls hinweg mit den Taliban über eine Beendigung des Konfliktes. Dessen ungeachtet gehen die Gefechte und Anschläge weiter.

Verteidigungsminister Azadullah Khalid sagt massive Angriffe der Taliban im Frühjahr und ein „schwieriges“ Jahr voraus. Militärs sehen mindestens sechs Provinzhauptstädte als akut bedroht an. Sollten die Taliban eine Provinzhauptstadt erobern, würde ihre Position in den Verhandlungen gestärkt. Die nächste Runde der Gespräche der USA mit den Taliban soll Ende April in Katar stattfinden.