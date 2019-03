Exquisiter Auftakt zu „Imago Dei“ mit Monteverdis Marienvesper

Krems (APA) - Im Klangraum Krems Minoritenkirche hat am Freitagabend das 20. Osterfestival „Imago Dei“ mit einer exquisiten Aufführung von Claudio Monteverdis „Marienvesper“ begonnen. Zuvor war im Kapitelsaal die Klanginstallation „Silent Music“ von Robin Minard eröffnet worden.

Hunderte kleine Lautsprecher ranken sich an den Wänden empor. In seiner Werkreihe „Silent Music“ verwendet der deutsch-kanadische Sounddesigner Minard ferroelektrische Piezo-Lautsprecher. In Krems verwandelt er Klangmaterial von Glocken aus Kirchen, die 1945 in Magdeburg durch Bomben zerstört wurden. Ein auditiv-subtiles, meditatives Raumerlebnis kommt auf diese Weise zustande. Vor dem anschließenden Konzert, zu dem der künstlerische Leiter des Festivals, Joe Aichinger, das Publikum begrüßte, reflektierte der Künstler Leo Zogmayer in einem Prolog über den Begriff „Imago Dei“ sowie über die „rätselhafte Wirkung religiöser Kunst in nachmetaphysischen Zeiten“ und plädierte für einen „globalen Dialog“ in einer „planetarischen Gemeinschaft“.

Bei der in zwei Teilen dargebotenen „Vespro della Beata Vergine da concerto“ aus dem Jahr 1610 wirkten unter der Leitung von Heinz Ferlesch der Chor Ad Libitum, das Ensemble Barucco sowie die Solisten Christine Andersson, Cornelia Horak (Sopran), Tore Tom Denys, Erik Leidal (Tenor), Matthias Helm und Ulfried Staber (Bass) mit. Zu erleben war eine musikalisch ausgewogene, transparente Wiedergabe, bei der auch die Gegebenheiten des Kirchenraums klug einbezogen wurden, etwa bei der Platzierung der Gesangsolisten, wodurch sich reizvolle Echowirkungen und eine fein abgestimmte polyphone Dynamik ergaben.

Bis 22. April treten u.a. noch Bodo Hell & Ensemble Didgori, Josef Winkler & Die Wachauer Pestbläser, Ferhan & Ferzan Önder und - zum Abschluss am Ostermontag - das Ensemble la dolcezza & Hanna Zumsande auf. Wegen einer Erkrankung im Ensemble musste die für Sonntag, 31. März angekündigte Kindermusiktheater-Vorstellung „Lollo“ abgesagt werden.

(S E R V I C E - Klangraum Krems Minoritenkirche, Osterfestival „Imago Dei“, bis 22. April. Klanginstallation im Kapitelsaal an Festivaltagen ab 11.00 Uhr frei zugänglich. Tickets und Infos, auch zu Bustransfer, Film- und Begleitprogramm: Tel. 02732/908033, www.klangraum.at)