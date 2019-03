Ex-Gefangener in „Donezker Volksrepublik“: Poroschenko alternativlos

Kiew (APA) - Der Donezker Religionswissenschafter und ehemalige Gefangene der „Donezker Volksrepublik“, Ihor Koslowskyj, sieht derzeit keine Alternative zum amtierenden Präsidenten Petro Poroschenko. Die anderen Kandidaten bei der Präsidentenwahl würden den Kurs des Landes in Richtung EU und NATO bremsen und brächten damit den Staat in Gefahr, erklärte Koslowskyj am Freitag gegenüber der APA.

„Das ist keine klassische, demokratische Wahl im Friedenszeiten, sondern es gilt vor dem Hintergrund von Informationskriegen, eines hybriden Kriegs sowie anderer Kriegsformen einen starken Präsidenten zu wählen“, sagte Koslowskyj. In den Programmen anderer Kandidaten sehe er Unverständnis über die Vorgänge im Osten der Ukraine sowie fehlendes Bewusstsein über die Gefahr, die von Russland ausgehe, erklärte der seit seiner Freilassung Ende 2017 am Philosophieinstitut der ukrainischen Akademie der Wissenschaften in Kiew tätige Religionswissenschafter.

Der amtierende Präsident habe indes in den letzten fünf Jahren eine der schlagkräftigsten Armee Europas geschaffen und die Ukraine aus einer marginalen Position in das Zentrum der internationalen Politik gerückt, lobte Koslowskyj, der im Wahlkampf als offizielle Vertrauensperson des Präsidentschaftskandidaten Poroschenko fungiert und als prominenter Unterstützer mit ihm zuletzt auch wiederholt aufgetreten ist.

Angesichts der kürzlichen Festschreibung einer EU-Ausrichtung der Ukraine sowie eines gewünschten NATO-Beitritts seien konkrete Schritte zu setzen, die Poroschenko bereits vorbereitet habe. „Wenn wir diese Prozesse bremsen, können wir nicht nur die Integration Richtung EU und NATO verlieren, sondern auch den Staat selbst verlieren“, sagte er.

Seine Unterstützung für Poroschenko begründete Koslowskyj insbesondere mit seiner ersten Begegnung, am Tag seiner Freilassung nach zwei Jahren Gefangenschaft in Donezk: An einem Dezemberabend 2017 sei der Präsident auf einer schmutzigen Straße in der Ostukraine gestanden und habe mit Tränen in den Augen die kurz zuvor in Donezk freigelassenen Gefangenen begrüßt. „Ich habe einen Menschen gesehen und das ist sehr wichtig“, erzählte er.

Zuletzt veröffentlichte Korruptionsvorwürfe gegen das Umfeld des Präsidenten erachtet der Religionswissenschafter als „verständliche Technologie in Wahlkampfzeiten“, in denen traditionell mit Informationen manipuliert würde, es aber kein wirkliches Wissen gäbe. „Ich bin aber absolut überzeugt, dass der Präsident selbst mit diesen schmutzigen Geschichten nichts tun zu hat“, betonte Koslowskyj.

(Alternative Schreibweise: Igor Koslowski)