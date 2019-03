Mann ging bei Festnahme in Wien auf Polizisten los

Wien (APA) - Ein 36-jähriger Österreicher hat sich am Freitag mit Händen und Füßen gegen seine Festnahme nach einer Sachbeschädigung in Wien-Leopoldstadt gewehrt. Durch die Tritte und Schläge wurden zwei Polizisten verletzt, so die Exekutive in einer Aussendung.

Der Mann zeigte sich der Aussendung zufolge „sofort renitent gegenüber den Polizisten und kam seinen Mitwirkungspflichten bei polizeilichen Amtshandlungen nicht nach“. Nach mehrmaliger Abmahnung wurde die Festnahme ausgesprochen, gegen die sich der Mann mit Gewalt wehrte. Der Beschuldigte wurde schließlich „mit Körperkraftanwendung überwältigt“ und befand sich am Samstag in Haft.

Auch in Wien-Döbling war ein Mann mit einer Amtshandlung nicht einverstanden. Polizeibeamte hielten den 33-jährigen Italiener bei einem Würstelstand an, nachdem er von seiner ehemaligen Lebensgefährtin der „beharrlichen Verfolgung“ beschuldigt worden war. Der Mann verhielt sich zunächst kooperativ, weigerte sich jedoch, die Beamten zur sofortigen Vernehmung zu begleiten. Nach mehrmaliger, ergebnisloser Aufforderung sprachen die Beamten die Festnahme aus, welche „mit unmittelbarer Zwangsgewalt durchgeführt wurde“. Auch der Italiener befand sich in Haft.