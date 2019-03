Motorsport: Mick Schumacher bei Formel-2-Debüt in Bahrain Achter

Sakhir (APA/dpa) - Weltmeister-Sohn Mick Schumacher ist am Samstag bei seinem Debüt in der Formel 2 in die Punkteränge gefahren. Der 20-jährige Deutsche, der kommende Woche Formel-1-Testfahrten für Ferrari und Alfa Romeo absolviert, belegte in Bahrain Platz acht. Den Sieg holte sich der Kanadier Nicholas Latifi. Am Sonntag (13.15 Uhr) steht in Sakhir noch ein kürzeres Sprintrennen auf dem Programm.