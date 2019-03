Zehn gesuchte Dealer in Deutschland und Frankreich festgenommen

Rom (APA) - Zehn nigerianischen Drogendealer, die von der italienischen Justiz gesucht wurden, sind im Rahmen einer internationalen Razzia in Frankreich und in Deutschland festgenommen worden. Die Festnahmen erfolgten in Paris, Nancy, Marseille, Nizza und in Regensburg, teilte die italienische Polizei mit.

Die Nigerianer, die mit internationalem Haftbefehl gesucht wurden, sollen sich für Drogenhandel und sexuelle Gewalt verantwortlich gemacht haben. Sie hatten im Auffanglager von Mineo bei Catania auf Sizilien ihren Stützpunkt. Der Chef der Organisation wurde in Paris festgenommen. Er soll eine kriminelle Vereinigung mit Verbindungen in mehreren europäischen Ländern aufgebaut haben.

Das Auffanglager in Mineo bei Catania war zuletzt wegen Drogenhandels negativ aufgefallen. 19 Personen, mehrheitlich Nigerianer, wurden am 28. Jänner festgenommen. Sie gehörten laut den Ermittlern einem ausgedehnten Dealerring an, der die größten sizilianischen Städte mit Drogen belieferte. Das Auffanglager wird zurzeit abgebaut und die Flüchtlinge werden in andere Einrichtungen untergebracht.

Der Staatsanwalt von Catania, Carmelo Zuccaro, berichtete zuletzt, dass das Flüchtlingslager von Mineo zu einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit geworden sei. Niemand kontrolliere, wer in dem Flüchtlingslager verkehre, was von kriminellen Ausländergruppen ausgenutzt werde.