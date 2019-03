Stephan Pernkopf neuer NÖ Bauernbundobmann

Melk (APA) - Stephan Pernkopf ist seit Samstag neuer Obmann des niederösterreichischen Bauernbundes. Der ÖVP-Landesvize übernahm von Hermann Schultes (65), der die Funktion seit 2005 innehatte. Die Hofübergabe ging beim Landesbauernrat im Stift Melk über die Bühne. Pernkopf wurde laut einer Aussendung von den 142 Delegierten mit 100 Prozent der gültigen Stimmen gewählt.

Der neue Bauernbundobmann bezeichnete es als Ziel, dass Österreich jederzeit und für immer in der Lage sein müsse, sich selbst zu ernähren. Daher braucht es drei Dinge: Eine spürbare Entlastung für die Fleißigen im Rahmen der kommenden Steuerreform und eine faire Entlohnung für die Tüchtigen im Rahmen der zukünftigen Europäischen Agrarpolitik. Zudem forderte Pernkopf gleiche Chancen für Kinder am Land wie in der Stadt ein. „Die Chancen müssen zu den Menschen kommen, und nicht umgekehrt.“ In Bezug auf das aktuelle Alm-Urteil merkte der neue Obmann an: „Es braucht wieder mehr Hausverstand und Eigenverantwortung. Und damit auch mehr Respekt für das Eigentum.“

Zu den Gratulanten in Melk zählten u.a. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP). Sie hielten unisono fest, dass Pernkopf „sicher die beste Wahl für die Zukunft des Bauernbunds“ sei.

