Brexit - Weber gegen Teilnahme Großbritanniens an EU-Wahl

London (APA/Reuters/AFP) - Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) bei der Europawahl, Manfred Weber, hat eine Teilnahme Großbritanniens an dem Urnengang ohne eine klare Absage an den Brexit ausgeschlossen. Wer aus der EU austrete, dürfe keinen maßgeblichen Einfluss auf deren Zukunft haben, sagte der deutsche Christsoziale am Samstag in Nürnberg.

„Deswegen bleibe ich dabei, dass wir vor den Europawahlen Klarheit haben müssen“, betonte Weber. Zuvor hatte er eine neue Abstimmung der britischen Bevölkerung nicht ausgeschlossen. „Wenn das Parlament nicht in der Lage ist, Lösungen zu finden, dann ist klar, dass die Bürger in einer Demokratie wieder neu abstimmen müssen.“ Ob er damit lediglich ein neues Referendum oder gar Neuwahlen meint, sagte Weber nicht.

Das britische Unterhaus hatte am Freitag im dritten Anlauf den Austrittsdeal mit der EU abgelehnt. Damit ist ein ungeregelter Brexit am 12. April einen Schritt näher gerückt. „Die einzige Möglichkeit, die für Großbritannien besteht, ist um eine deutliche Verlängerung der Fristen anzusuchen. Aber derzeit gibt es keine Indizien dafür, insofern gehe ich nicht von diesem Szenario aus“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Zuletzt hatte EU-Ratspräsident Donald Tusk sich für eine Teilnahme der Briten an der Europawahl für den Fall ausgesprochen, dass Großbritannien eine längere Zeit benötige, seine Strategie zu überdenken. Die Europawahlen finden in zwei Monaten statt.