Volkstheater - Bund weiter mit nur einer einzigen Person im Beirat

Wien (APA) - Der Bund ist weiter mit nur einer einzigen Person im Beirat der Volkstheater Privatstiftung vertreten. Es habe nie „eine Einigung oder gar explizite Zustimmung“ zu der im Dezember vorgenommenen Änderung der Stiftungsurkunde auf je drei von Stadt und Bund entsandten Mitglieder gegeben, heißt es in einem der APA vorliegenden Brief von Sektionschef Jürgen Meindl an ÖGB-Präsidenten Wolfgang Katzian.

„Die Entsendung von mehr als einer Person in den Stiftungsbeirat des Volkstheaters wird derzeit seitens des Bundes nicht in Aussicht genommen“, heißt es in diesem Schreiben. ÖGB-Präsident Katzian hob in einer Antwort hervor, es sei dem Bund unbenommen, das ihm eingeräumte Recht, drei Mitglieder zu nominieren, nicht in Anspruch zu nehmen. Der ÖGB entsendet nach der letzten Änderung sechs Mitglieder in den Beirat, die, wie ÖGB-Kommunikations-Chef Andreas Berger gestern betonte, eigenverantwortlich agierten. Das vom Bund nominierte Mitglied ist Brigitte Winkler-Komar, Leiterin der Abteilung II/2, Musik und darstellende Kunst, im Bundeskanzleramt.

