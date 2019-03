Brexit - Tory-Abgeordnete verstärken Druck auf May

London (APA/Reuters) - 170 der 330 konservativen Parlamentsabgeordneten haben nach einem Bericht der „Sun“ einen Brief an die britische Premierministerin Theresa May geschickt, in dem sie den Austritt Großbritanniens aus der EU fordern - auch wenn dies nur ohne Vertrag gehe. „Wir wollen die EU am 12. April verlassen oder aber sehr rasch danach“, zitierte das Blatt am Samstag aus dem Brief.