Mick Jagger krank – Rolling Stones verschieben Nordamerika-Tournee

New York/London (APA/dpa) - Die Rolling Stones haben ihre anstehenden Konzerte in Nordamerika wegen einer Erkrankung ihres Frontmannes Mick Jagger verschoben. Ärzte hätten dem Sänger geraten, derzeit nicht auf Tour zu gehen, da er medizinische Behandlung benötige, teilte die englische Rockband am Samstag auf Facebook mit. Woran der 75-Jährige leidet, führte die Gruppe nicht aus.

Der Sänger bat seine Fans auf Twitter und Facebook um Entschuldigung. „Ich hasse es, Euch zu enttäuschen“, schrieb Jagger am Samstag. „Ich bin am Boden zerstört, dass ich die Tournee verschieben muss, aber ich werde sehr hart dafür arbeiten, so schnell wie möglich auf die Bühne zurückzukehren.“ Laut Sprecher der Band hätten „die Ärzte Mick in Aussicht gestellt, wieder völlig zu genesen, so dass er sobald wie möglich wieder zurück auf die Bühne kann“, wie das Musikmagazin „Rolling Stone“ in Erfahrung brachte.

Die Rolling Stones hatten für April, Mai und Juni mehr als ein Dutzend Auftritte in den USA und Kanada geplant. Die neuen Daten für die Tournee wolle die Gruppe in Kürze verkünden. Bereits erworbene Tickets behielten ihre Gültigkeit.

(S E R V I C E - www.rollingstones.com)