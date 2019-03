Demonstration in Verona gegen Weltkongress der Familien

Rom (APA) - Circa 20.000 Personen haben sich am Samstag in Verona an einer von Frauenverbänden organisierten Protestdemonstration gegen den laufenden Weltkongress der Familien beteiligt. Die Demonstrantinnen, angeführt von führenden Politikerinnen, beschuldigten die Teilnehmer des Weltkongresses, „mittelalterliche Positionen“ zu vertreten.

Unterstützt wurde der Protest auch vom stärksten italienischen Gewerkschaftsverband CGIL sowie von Homosexuellenorganisationen. „Hände weg von unseren Rechten“, riefen die Demonstranten. Sie bezogen sich unter anderem auf die Forderung der Teilnehmer am Weltkongress, das Gesetz zu ändern, das in den 70er-Jahren in Italien den Schwangerschaftsabbruch legalisiert hatte. Die Demonstranten warfen den Teilnehmern am Kongress Heuchelei vor. Mehrere rechte Spitzenpolitiker, die das Event aktiv unterstützen, seien mehrmals geschieden, kritisierten sie.

Der dreitägige Weltkongress der Familien, zu der 3.000 Teilnehmer aus mehr als 100 Ländern eintrafen, befasst sich mit Themen rund um die „traditionelle Familie“ in der modernen Welt. Ausgerichtet wird er von internationalen katholischen Organisationen und Familienorganisationen vor allem aus den USA und aus Europa. Eröffnet wurde das Groß-Event von Massimo Gandolfini, Anführer der italienischen Vereinigung „Family day“. Der bekennende Katholik ritt eine scharfe Attacke gegen das Gesetz 194, mit dem in Italien der Schwangerschaftsabbruch legalisiert wurde. Sechs Millionen Kinder seien seit 1978 in Italien wegen dieses Gesetzes nicht zur Welt gekommen, kritisierte Gandolfini.

Für Empörung sorgten die Organisatoren des Kongresses, die unter den Teilnehmern Plastikföten als Andenken an die Veranstaltung verteilten. Zusammen mit dem „Mitbringsel“ wurden Kärtchen mit dem Slogan verteilt: „Abtreibung tötet ein klopfendes Herz“. Damit wolle man an die vielen Opfer der Schwangerschaftsabbrüche gedenken. Die Initiative sorgt für helle Entrüstung unter Frauenverbänden.

Mehrere Schwergewichte der rechten Regierungspartei Lega, angefangen von Familienminister Lorenzo Fontana, beteiligten sich an der Veranstaltung, bei der am heutigen Samstag auch Innenminister Matteo Salvini anwesend war. Die mit der Lega koalierende Fünf-Sterne-Bewegung hielt sich dagegen vom Weltkongress fern. Gesundheitsministerin Giulia Grillo, die dem Fünf-Sterne-Lager angehört, kritisierte die Veranstaltung als „rechtsextrem“.

Zu den Protagonisten des Weltkongresses zählt dessen Präsident Brian S. Brown, der aus Washington in Verona eingetroffen war. Der Vater von neun Kindern betonte, der Westen könne sich nur mit der „Rückkehr zur natürlichen Familie aus Vater, Mutter und Kinder“ retten. „Zum Glück verleugnen die Jugendlichen heute immer mehr individuelle Ideologien, die an der zentralen Rolle der Familie rütteln und deswegen zu einer demografischen Krise geführt haben, die für den Niedergang des Westens verantwortlich ist“, so Brown.