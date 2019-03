Deutscher war mit Laserblocker in Salzburg unterwegs

Kuchl (APA) - Die Salzburger Polizei hat am Freitag einen Laserblocker am Auto eines 43-jährigen deutschen Lenkers bei einer Kontrolle auf der Tauernautobahn (A10) bei Kuchl (Bezirk Hallein) sichergestellt. Das Gerät zur Verhinderung von Geschwindigkeitsmessungen wurde an Ort und Stelle ausgebaut und von der Polizei in Beschlag genommen. Der Lenker wird angezeigt, berichtete die Polizei.