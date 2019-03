Ankara will sich bei Sofia nicht entschuldigen

Bukarest/Sofia (APA) - Ankara wird sich für Anspielungen von Außenminister Mevlüt Cavusoglu auf eine mögliche Einmischung der Türkei in die inneren Angelegenheiten Bulgariens nicht entschuldigen. Dies verlautete nach einem Treffen zwischen dem bulgarischen Ministerpräsidenten Boiko Borissow und dem türkischen Vizepräsidenten Fuat Oktay in Bukarest, berichtete die bulgarische Nachrichtenagentur BTA am Samstag.

Die beiden führten ein Gespräch am Rande eines Treffens der Länder Rumänien, Griechenland, Bulgarien und Serbien, an dem Oktay teilnahm. Borissow teilte anschließend mit, er werde nichts anderes als eine Entschuldigung akzeptieren. Gleichzeitig versicherte er, dass es keine türkische Einflussnahme auf Änderungen des bulgarischen Religionsgesetzes gegeben habe.

Am Freitag hatte das bulgarische Parlament zugestimmt, allen anerkannten Glaubensgemeinschaften zu erlauben, die Zahlung ihrer Verpflichtungen gegenüber dem Finanzministerium bis zu zehn Jahre aufzuschieben. Ein Antrag, die Finanzierung für Glaubensgemeinschaften aus dem Ausland zu verbieten, wurde abgelehnt.

Medienberichten zufolge hatte der türkische Außenminister Cavusoglu am Mittwoch bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Provinz Tekirdag gesagt, Ankara sei verpflichtet gewesen, in Bulgariens innere Angelegenheiten einzugreifen, da das Land die Rechte der Glaubensgemeinschaften einzuschränken plante. Daraufhin habe Bulgarien das Religionsgesetz überarbeitet, damit die islamische Glaubensgemeinschaft sich nicht gezwungen fühle, ihr Eigentum zu verkaufen, um ihre Schulden gegenüber dem Staat zu bezahlen.

Vizepräsident Oktay sagte, sein Land sei nicht der Ansicht, dass Cavusoglus Äußerung Bulgarien geschadet habe und aus dem Zusammenhang gerissen worden sei. Die Türkei sieht sich als Schutzmacht der türkischen Minderheiten im Ausland. Cavusoglu nannte dies auch eine der Prioritäten der türkischen Außenpolitik.

Bulgariens Regierungschef Borissow argumentierte, dass die bulgarischen Muslime keinen Schutz von außen bräuchten, da sie dieselben Rechte und Freiheiten hätten wie alle Bürger. „Ich verstehe, dass gerade Wahlen in der Türkei sind, aber ich will nicht, dass dabei etwas auf Kosten Bulgariens getan wird“, erklärte er. Dies habe er versucht, bei dem Gespräch mit Oktay zu vermitteln, aber leider seien die beiden nicht zu einem Einverständnis gekommen.

Borissow betonte, dass sich Bulgarien nie an Kampagnen gegen die Türkei beteiligt habe, da gute nachbarschaftliche Beziehungen wichtig für sein Land seien. Auf Cavusoglus Äußerungen waren aus Sofia heftige Reaktionen und Versicherungen gefolgt, dass es keine äußere Einflussnahme auf die Änderung des Religionsgesetzes gegeben habe. Außenministerin Ekaterina Sachariewa nannte die Aussage „extrem inakzeptabel“ und berief am Freitag den türkischen Botschafter ein.

Die Beziehungen zu der Türkei sind eine verzwickte Angelegenheit für die bulgarische Innenpolitik, da die nationalistischen Parteien gerne die fünf Jahrhunderte währende Osmanische Herrschaft heraufbeschwören und vor allem vor Wahlen Ankara einen schädlichen Einfluss auf Bulgariens innere Angelegenheiten vorwerfen. Auch in diesem Fall verlangten sie von Sofia Aufklärung über die Vorgänge.