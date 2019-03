Formel 1: Qualifying-Ergebnisse Bahrain - Beide Ferrari in Frontreihe

Sakhir (APA) - Endstand des Qualifyings für den Formel-1-Grand-Prix von Bahrain am Samstag in Sakhir (entspricht auch der vorläufigen Startaufstellung für das Rennen am Sonntag, Start 17.10 Uhr/live ORF eins, RTL und Sky):

1. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1:27,866 - 2. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:28,160 - 3. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:28,190 - 4. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:28,256 - 5. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:28,752 - 6. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:28,757 - 7. Carlos Sainz (ESP) McLaren 1:28,813 - 8. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:29,015 - 9. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1:29,022 - 10. Lando Norris (GBR) McLaren 1:29,043 (alle in Q3) - 11. Daniel Ricciardo (AUS) Renault 1:29,488 - 12. Alexander Albon (THA) Toro Rosso 1:29,513 - 13. Pierre Gasly (FRA) Red Bull 1:29,526 - 14. Sergio Perez (MEX) Racing Point 1:29,756 - 15. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 1:29,854 (in Q2) - 16. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1:30,026 - 17. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1:30,034 - 18. Lance Stroll (CAN) Racing Point 1:30,217 - 19. George Russell (GBR) Williams 1:31,759 - 20. Robert Kubica (POL) Williams 1:31,799 (in Q1)