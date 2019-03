Mann stürzte auf Tiroler Baustelle rund drei Meter in die Tiefe

Innsbruck (APA) - Ein 59-jähriger Arbeiter ist am Donnerstagnachmittag auf einer Baustelle in Hinterthiersee (Bezirk Kufstein) knapp drei Meter in die Tiefe gestürzt. Er fiel vom Dach des Gebäudes in das darunter liegende Stockwerk, wo er hart aufschlug. Der Mann dürfte sich mehrere Frakturen zugezogen haben und wurde ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der 59-Jährige war kurz vor 16.00 Uhr mit Vorbereitungen zu Betonierungsarbeiten beschäftigt. Als er auf eine Aluminium-Leiter steigen wollte, rutschte diese unter seinen Füßen weg, woraufhin der Mann abstürzte.