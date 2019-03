Von Traditionen und Aufbrüchen: 1. „Aga Khan Musica Awards“

Lissabon (APA) - Musiker aus der islamischen Welt, die sich entweder der Bewahrung oder aber auch der Weiterentwicklung traditioneller orientalischer Musik widmen, haben sich an diesem Wochenende in Lissabon eingefunden. Im Rahmen der ersten „Aga Khan Music Awards“ stellen sie sich einer Jury, die insgesamt 500.000 US-Dollar (rund 445.000 Euro) vergibt.

Während die Preisträger in Kategorien wie Bildung, Soziale Inklusion oder Komposition bereits bekannt sind, präsentierten sich am Samstag 14 Musikerinnen und Musiker im Kleinen Auditorium in der Calouste Gulbenkian Foundation. Den Anfang machte der aus Pakistan stammende und in Dänemark lebende Ejaz Sher Ali Khan, der die Tradition des devotionalen Sufi-Gesangs weiterentwickelt hat. So begleitete er sich nicht nur selbst auf der Harmonika, sondern spielte gemeinsam mit einem E-Gitarristen und einem Percussionisten, die den meditativen Klangteppich um ungewohnte Facetten erweiterten. Er selbst ist Sänger der Band RocQawali und hat bereits mit westlichen Künstlern wie Bob Dylan oder Joni Mitchell zusammengearbeitet.

Der Bewahrung alter Klänge hat sich wiederum der blinde Ägypter Mustafa Said verschrieben, der in seiner Funktion als Musikwissenschafter mehr als 500 frühe ägyptische und arabische Stücke gesammelt hat und bei seiner Performance ein Werk aus dem 13. Jahrhundert auf der Oud zum Besten gab. Seine Virtuosität auf der Kamantsche bewies der aus dem Iran stammende Reza Parvizade, der ebenso wie seine Landsfrau Nasim Siabishahrivar in der Kategorie Performance nominiert ist. Die Sängerin hat sich dem Gesangsrepertoire klassischer persischer Musik verschrieben und hat es geschafft, trotz der im Iran herrschenden Restriktionen gegen weibliche Sängerinnen einige Alben aufzunehmen und international aufzutreten. In Teheran arbeitet sie auch als Lehrerin und gibt Gesangs-Workshops.

Die zweite von insgesamt nur vier nominierten Frauen ist die aus Palästina stammende Sängerin und Oud-Spielerin Huda Asfour, die mittlerweile als medizintechnische Wissenschafterin in den USA lebt. Sie präsentierte bei ihrem Konzert - unterstützt von einem Cello - Eigenkompositionen, die orientalische Musik mit westlichen Einflüssen kombinieren. Der in einem palästinensischen Flüchtlingscamp in Jordanien geborene Ahmad Al Khatib, der mittlerweile in Schweden lebt, gab ebenfalls auf der Oud seine Form der Weiterentwicklung traditioneller Stücke in Form von einnehmenden Eigenkompositionen zum Besten.

Am heutigen Abend tagt die Jury, die die Preisträger in der Performance-Kategorie kürt, die am morgigen Sonntagabend im Rahmen einer Preisverleihung bekanntgegeben werden. Wie die insgesamt 500.000 US-Dollar unter den Preisträgern aufgeteilt werden, entscheidet ebenfalls die Jury. Der im Vorjahr von der im Jahr 2000 gegründeten Aga Khan Music Initiative ins Leben gerufene Preis richtet sich an in der Musik, Bildung, Bewahrung und Weiterentwicklung traditioneller Klänge tätige Personen in „Gesellschaften auf der ganzen Welt, in denen Muslime eine bedeutende Präsenz haben“, wie es im Programmheft heißt.

Die „Aga Khan Music Awards“ sollen laut seinem Stifter Karim Aga Khan IV - dem religiösen Führer der ismailitischen Nizariten - eine einzigartige Rolle einnehmen: Unter den vielen Preisen, die weltweit vergeben werden, beziehe sich derzeit keine einzige Auszeichnung konkret auf die vielen verschiedenen Musikrichtungen, die aus der islamischen Kultur hervorgegangen seien. Diese Musikrichtungen dienten jedoch als „Quelle der geistigen Erleuchtung, moralischen Inspiration und des sozialen Zusammenhalts“, wie es in der Broschüre heißt. „In einer Zeit, in der es weltweit zur Top-Priorität geworden ist, Toleranz und Vielfalt zu stärken.“

