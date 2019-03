Vater und zwei Kinder bei Pkw-Traktor-Kollision in Tirol verletzt

Innsbruck (APA) - Ein 41-jähriger Autofahrer und seine auf dem Rücksitz mitfahrenden Kinder im Alter von sieben und neun Jahren sind am Samstag in Stans (Bezirk Schwaz) bei einer Kollision mit einem Traktor verletzt worden. Der 41-Jährige fuhr gegen den linken Vorderreifen des Traktors, woraufhin sein Wagen in einen Straßengraben geschleudert wurde. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht.

Der 31-jährige Traktorlenker wollte gegen 12.20 Uhr kurz nach dem Ortsgebiet von Stans nach links abbiegen. Dazu blieb die direkt hinter dem Traktor fahrende Autolenkerin stehen. Als der 31-Jährige das Abbiegemanöver bereits begonnen hatte, setzte der 41-Jährige zum Überholen an. Er fuhr an dem stehenden Wagen der Frau vorbei, konnte in weiterer Folge dem bereits auf der Gegenfahrbahn befindlichen Traktor aber nicht mehr ausweichen. Durch die Wucht des Anpralls wurde der Traktor versetzt und der Pkw von der Fahrbahn katapultiert.