Fußball: Wr. Neustadt unterlag Wacker-Amateuren

Wr. Neustadt (APA) - Der SC Wiener Neustadt hat am Samstag in der 2. Fußball-Liga Punkte liegen gelassen. Die Niederösterreicher verloren in der 20. Runde zu Hause gegen die zweite Mannschaft von Wacker Innsbruck 1:2. Austria Lustenau und der Floridsdorfer AC trennten sich 0:0.

Florian Rieder brachte Wacker in der 36. Minute in Führung, Markus Wallner (53.) erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 2:0. Der Treffer von Dominik Reiter (87.) in der Schlussphase war nur noch Ergebniskorrektur.

Tabellarisch veränderte das Ergebnis aber nichts: Wr. Neustadt behielt trotz der Niederlage Platz vier, die Tiroler sind mit drei Punkten weniger Fünfter. Lustenau überholte Kapfenberg und ist Siebenter, der FAC schob sich auf den neunten Platz.