Stegersbach (APA) - Österreichs Fußball-U17-Mädchen-Auswahl hat sich für die EM im kommenden Mai in Bulgarien qualifiziert. Das Team von Coach Markus Hackl gewann am Samstag in Stegersbach gegen Belgien nach 0:2-Rückstand noch mit 4:2 und hat damit das Endrunden-Ticket fix. Die Auslosung erfolgt am 5. April in Albena.

Für den ÖFB bedeutet der Erfolg die insgesamt zweite Teilnahme an einer U17-Mädchen-EM, die Premiere war 2014 gelungen.