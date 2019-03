Schwimmen: Kahler in Ungarn über 1.500 m Kraul mit WM-, Olympia-Limit

Debrecen (APA) - Die Niederösterreicherin Marlene Kahler hat am Samstag bei den offenen ungarischen Schwimm-Meisterschaften in Debrecen über 1.500 m Kraul die „Olympic Qualifying Time“ (A-Limit) für die Sommerspiele 2020 in Tokio erbracht. Mit dem nationalen Juniorenrekord von 16:31,80 Min. blieb sie wie auch für die WM im Juli in Gwangju/Südkorea um 24/100 Sek. unter der geforderten Norm.

1.500 m Kraul der Damen stehen im nächsten Jahr erstmals im Olympia-Programm. Schon am Freitag hatte Kahler über 800 m Kraul das WM-A-Limit erbracht, die 16-jährige Lena Grabowski mit österreichischem Rekord über 200 m Rücken.