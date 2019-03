Motorrad: Pole Position für Marquez in Argentinien

Termas de Rio Hondo (APA/sda) - MotoGP-Weltmeister Marc Marquez hat am Samstag in Argentinien seine 51. Pole Position in der Motorrad-“Königsklasse“ geholt. Der Spanier fuhr auf seiner Honda schneller als sein Landsmann Maverick Vinales und der Italiener Andrea Dovizioso. In der zweiten Reihe werden sich am Sonntag (20.00 Uhr) Valentino Rossi, Jack Miller und Franco Morbidelli in Lauerstellung befinden.