Tennis: Australierin Barty holte in Miami ihren bisher größten Titel

Miami (APA/sda) - Die 22-jährige Australierin Ashleigh Barty hat am Samstag beim WTA-Turnier in Miami den wichtigsten Titelgewinn ihrer Karriere gefeiert. Die Weltranglisten-Elfte gewann das Finale gegen die Tschechin Karolina Pliskova in 100 Minuten mit 7:6 (1),6:3. Barty wird dank des vierten Titels ihrer Karriere erstmals in die Top Ten der Weltrangliste vorstoßen.

Sie krönte ihre alles andere als geradlinig verlaufende Karriere mit ihrem größten Erfolg. 2011 hatte sie als 15-Jährige das Juniorinnen-Turnier in Wimbledon gewonnen. Vier Jahre später hörte sie mit Tennis auf, um professionell Cricket zu spielen. 2016 kehrte sie auf die WTA-Tour zurück und gewann 2018 mit der US-Amerikanerin CoCo Vandeweghe das US Open.