Volleyball: Zass mit Amriswil Schweizer Cupsieger und Saison-MVP

Freiburg (APA/sda) - Österreichs Volleyball-Teamspieler Thomas Zass ist am Samstag für seine Leistungen für Volley Amriswil in seiner Premierensaison in der Schweiz als wertvollster Spieler geehrt worden. Wie der 29-jährige Tiroler erhielt der Deutsche Dora Grozer die MVP-Auszeichnung. Mit Amriswil gewann Zass am Samstag in Freiburg den nationalen Cup, in der Liga steht der Club im Semifinale.