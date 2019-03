Präsidentenwahl in der Ukraine - Quereinsteiger Selenskyj führt

Kiew (APA) - Knapp 30 Millionen Ukrainer sind am Sonntag aufgefordert, einen neuen Präsidenten zu wählen. Da im ersten Wahlgang keiner der nun 39 Kandidaten eine absolute Stimmenmehrheit erzielen dürfte, wird mit einer Stichwahl am 21. April gerechnet. In Umfragen führte zuletzt der Fernsehkabarettist Wolodymyr Selenskyj, gefolgt von Amtsinhaber Petro Poroschenko und Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko.

Die guten Werte für Selenskyj, der politisch als völlig unbeschriebenes Blatt gilt, zeigen den starken Wunsch der Ukrainer nach Veränderung. Um den zweiten Platz in der Stichwahl kämpften insbesondere Amtsinhaber Poroschenko, der sich als Kandidat gegen Wladimir Putin positionierte und die Bevölkerung in seinen letzten Plakaten zum „Nachdenken“ aufforderte, sowie die Ex-Premierministerin Timoschenko, die große Veränderungen für ihr Land versprach. Dem ehemaligen Vizepremierminister Jurij Bojko, der im Wahlkampf den russischen Premierminister Dmitri Medwedew in Moskau traf, und dem ehemaligen Verteidigungsminister Anatolij Hryzenko werden indes nur Außenseiterchancen eingeräumt. Die Wahllokale sind von 8.00 bis 20.00 Uhr Ortszeit (7.00 bis 19.00 Uhr MESZ) geöffnet. Nach Wahlschluss sollen die Ergebnisse von Wählerbefragungen veröffentlicht werden, erste konkrete Ergebnisse sollen am späten Sonntagabend publiziert werden.

(Alternative Schreibweisen: Wladimir Selenski, Julija Tymoschenko, Juri Bojko, Anatoli Grizenko)