Golf: Woods schaltete im Austin-Achtelfinale McIlroy aus

Austin (APA/Reuters) - US-Golfstar Tiger Woods hat am Samstag beim mit 10,25 Mio. Dollar dotierten Matchplay-Turnier in Austin im Achtelfinale Rory McIlroy 2&1 besiegt. In einem Duell zweier Ex-Weltranglistenersten war Woods nach dem zehnten Loch bereits mit plus drei vorangelegen. Im Viertelfinale ging es für ihn später am Samstag (Ortszeit) gegen Lucas Bjerregaard, der Däne besiegte den Schweden Henrik Stenson 3&2.

Ebenfalls ins Viertelfinale schafften es Kevin Na, Kevin Kisner, Matt Kuchar (alle USA), Francesco Molinari (ITA), Louis Oosthuizen (RSA) und Sergio Garcia (ESP).